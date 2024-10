La presidente della Camera, Laura Boldrini, arriverà questa mattina in Sardegna per una visita che durerà fino a domenica e che prevede fra l'altro la partecipazione ad una seduta del Consiglio regionale.

La mattinata di oggi sarà dedicata alla città di Cagliari con la visita al Lazzaretto che, come ha spiegato il sindaco del capoluogo, Massimo Zedda, "è il luogo simbolo della trasformazione, culturale prima ancora che urbanistica della città".

Nel pomeriggio alle 16 è prevista la seduta dell'assemblea regionale alla quale interverranno i consiglieri regionali, i parlamentari e gli europarlamentari sardi.

Sabato mattina, Laura Boldrini sarà ad Oristano per celebrare la prima delle tre donne sarde del filo rosso che l`accompagnerà nella sua visita in Sardegna: Eleonora d`Arborea, regina e giudicessa donna; in mattinata sarà a Cabras per visitare il Museo che ospita i Giganti di Mont` e Prama ed inaugurare la nuova ala espositiva. Nel pomeriggio ad Oristano al teatro Garau la Boldrini parteciperà ad una tavola rotonda.

Domenica 22 marzo, infine, la presidente della Camera visiterà i luoghi simbolo della vita di altre due donne sarde: in mattinata a Nuoro prima alla casa di Grazia Deledda, poi nella chiesa della Solitudine e infine al monumento dedicato all`autrice premio Nobel dall`artista Maria Lai, la terza donna del percorso che sarà invece celebrata nel pomeriggio ad Ulassai alla Stazione dell`arte.