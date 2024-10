Ci sono nuovi sviluppi nell'indagine sulla procedura di affidamento dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Orgosolo conclusasi a dicembre 2012 con l’aggiudicazione dei lavori alla ditta MONDO S.p.A. di Alba (CN) e rivelatasi poi illegale.

La nuova indagine riguarda la gara di appalto bandita nello scorso mese di settembre per l’aggiudicazione dei lavori, a seguito dell’annullamento dell’originaria procedura. I lavori sono stati così affidati alla ditta STYLARTE di Nuoro con una procedura idonea che, tuttavia, presenterebbe gravi violazioni della normativa sugli appalti pubblici.

Il bando, infatti, prevede che il materiale per la realizzazione del campo sportivo debba necessariamente essere quello prodotto dalla ditta di Alba, continuandosi in tal modo ad escludere la partecipazione di tutte le ditte concorrenti della MONDO S.p.A. Tale ultima gara sembra dunque perseguire le medesime finalità della prima censurata: procurare vantaggio patrimoniale alla MONDO recando un ingiusto pregiudizio economico all’Amministrazione Comunale.

La reiterazione della condotta assunta dagli autori ha spinto il Procuratore della Repubblica di Nuoro Andrea Garau a richiedere, in via cautelare, il sequestro preventivo al Gip al fine di evitare che il manto in erba artificiale fornito illegittimamente fosse nuovamente impiegato in future gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori.

La disponibilità del materiale da parte del Comune, infatti, potrebbe aggravare le conseguenze dei reati contestati ai dieci indagati di abuso d’ufficio e falsità ideologica in atti pubblici in concorso.

Oggi, così, gli agenti della polizia di Orgosolo hanno provveduto al sequestro preventivo tutto il materiale in erba sintetica fornito all’Amministrazione Comunale.