Un evento organizzato dalla Polizia Scientifica che stamattina si è svolto alla Memdi via Mameli. L’iniziativa nazionale legata al progetto "Virtute e Canoscenza", è stata rinviata, causa chiusura delle scuole a Roma e altre città, dovuta al maltempo.

Questa mattina in via Mameli a Cagliari, la Polizia Scientifica ha incontrato comunque alla Mem 200 studenti di 5 istituti scolastici, tra licei scientifici e istituti tecnici, che sono stati guidati in un percorso didattico attraverso workshop e illustrazioni. Hanno potuto vedere, inoltre, anche una vera e propria scena del crimine allestita a scopo didattico.

L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo e interesse da parte dei ragazzi e degli insegnanti e ha visto la partecipazione anche del Questore di Cagliari Pierluigi D’Angelo e della Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, Antonella Delle Donne. La giornata di stamattina ha raggiunto appieno l’obiettivo di divulgare i valori della legalità e della sicurezza attraverso la cultura scientifica.