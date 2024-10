Questa mattina gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Cagliari hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Dolianova. I piccoli alunni, circa 50, hanno partecipato con entusiasmo alla lezione, basata principalmente sul rispetto delle regole.

Nel corso della mattinata hanno acquisito i concetti basilari sul comportamento che si deve tenere sia come pedone che come conducente di un veicolo, a partire dalle due ruote. Gli Agenti hanno interagito con gli alunni attraverso la proiezione di alcuni video, che gli hanno permesso di riconoscere quali sono i comportamenti scorretti e rendendoli più consapevoli dei rischi in cui possono incorrere quando percorrono le strade. Al termine dell’incontro i piccoli sono stati nominati “Ausiliari” della Polizia Stradale, con l’impegno di far rispettare le regole quando si troveranno a bordo di un veicolo.

L’iniziativa è frutto del costante impegno della Polizia Stradale sul fronte della prevenzione per sensibilizzare i più giovani sul tema della sicurezza stradale, compreso anche quello della Sezione Polizia Stradale di Cagliari, che attraverso le campagne di prevenzione nelle scuole, di ogni grado e ordine, diffonde i principi della sicurezza stradale, perché bisogna ricordare la vita è “bene prezioso” e va salvaguardato sempre.