Nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione del territorio, gli uomini della Squadra Volante della Questura di Cagliari hanno effettuato controlli finalizzati a ostacolare il fenomeno di spaccio e uso di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici.

“Le scuole, infatti - si legge in una nota stampa -, costituendo il principale centro di aggregazione giovanile per una larghissima parte della giornata, rimangono l’obiettivo principale di interesse per i criminali, in particolare per quelli dediti allo spaccio di stupefacenti”.

Nella giornata di ieri il dispositivo di controllo del territorio è stato potenziato con le unità cinofile antidroga della Polizia, due cani abilitati alla ricerca e rinvenimento di sostanze stupefacenti, e le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta.

I controlli, effettuati all’esterno degli istituti scolastici hanno riguardato gli istituti Eleonora d’Arborea, il Liceo Dettori e Pacinotti.

Gli stessi controlli hanno dato esito negativo.

Nelle prossime settimane si procederà a ulteriori controlli che interesseranno altri istituti scolastici sia nel centro urbano che nella provincia.