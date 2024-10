Continua l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di contrasto della criminalità diffusa nella provincia dell’Ogliastra, predisposta dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanusei hanno intercettato e posto fine all’attività truffaldina di un uomo di 52 anni di cui sono state rese note solo le iniziali del nome, si tratta di O.S., il quale ha raggirato numerose persone anziane facendosi consegnare ingenti somme di denaro.

Le truffe sono avvenute con le stesse modalità: il malvivente adescava le vittime millantando conoscenze con loro familiari ed amici e, dopo averne carpito la fiducia, offriva loro, a prezzi modici, alcune coperte da letto, derivanti da un surplus di giacenza magazzino, pregandoli di acquistarle perché bisognoso di soldi per mantenere i propri figli.

Il truffatore, al quale è stato notificato il foglio di via obbligatorio dal territorio del comune di Lanusei, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di ricettazione, false attestazioni a pubblico ufficiale e appropriazione indebita di divise e documenti da guardia giurata, utilizzati per conquistare la fiducia dei malcapitati.

La Questura di Nuoro invita coloro che ritengono di essersi trovati in situazioni simili di contattare il 113.