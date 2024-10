Un ragazzo di 32 anni e un 41enne, entrambi di Sassari, sono stati denunciati dagli agenti dalla Sezione Volanti per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Gli agenti, infatti, la notte scorsa, intorno all’una e trenta, nel transitare in zona industriale Predda Niedda, hanno notato un’autovettura carica di merce con a bordo due persone.

Insospettiti dall’enorme carico intravisto dal lunotto posteriore, i poliziotti hanno fermato il mezzo procedendo alla perquisizione.

All’interno dell’auto è stata rinvenuta un’enorme quantità di autoricambi, ancora inscatolati, di cui i due uomini non hanno saputo fornire alcuna giustificazione circa il possesso. Inoltre all’interno di un secchio di plastica sono stati rinvenuti dei guanti da lavoro e diversi oggetti atti a forzare serrature e serramenti. I due sono stati così accompagnati presso gli uffici della Questura e dopo le formalità di rito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli in concorso tra loro.

Nel pomeriggio di ieri, sempre un equipaggio delle volanti, ha denunciato un 39enne originario di Nuoro, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato notato dai poliziotti nel centro storico cittadino mentre, al passaggio della volante accelerava il passo con l’intento di allontanarsi. Immediatamente fermato per un controllo, lo stesso consegnava un coltello a serramanico, tipo pattadese, che teneva occultato in una tasca dei pantaloni.

Il 39enne è stato così accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.