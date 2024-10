In Sardegna

La Polizia di Stato, in occasione della “Giornata Internazionale della donna” ha organizzato, in tutto il territorio nazionale, una serie di incontri dal titolo “La Polizia di Stato con le donne” per sensibilizzare e far conoscere il mondo delle donne nella Polizia di Stato ed il determinante impegno dell'Istituzione a salvaguardia dell'universo femminile.