Gli Agenti di Polizia dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Volante di Cagliari hanno arrestato un cittadino straniero, Diongue Chiekh di 25 anni, con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 16 di sabato scorso quando è giunta una chiamata al 113 con la quale si segnalava una lite in strada tra cittadini stranieri e che uno di questi era riverso a terra.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal fratello del ragazzo ferito che ha raccontato di aver sentito delle urla provenire da un gruppo di connazionali che si trovavano poco distanti da lui.

Una volta avvicinatosi al gruppo, il ragazzo ha notato che l’uomo a terra ferito era proprio il fratello, anch’egli venditore ambulante, e che si trovava in stato di incoscienza, con una taglio alla testa.

La vittima, nel correre in direzione di un cittadino per proporgli l’acquisto di alcuni oggetti, ha urtato involontariamente la spalla di Diongue Chiekh, (anch’egli venditore ambulante) che lo ha avvicinato con fare minaccioso e, vistosi ignorato, ha raccolto da terra un grosso pezzo di cemento per poi colpire il suo connazionale più volte alla nuca e facendolo cadere a terra in stato di incoscienza.

L’aggressore, ancora nelle vicinanze, è stato immediatamente fermato dai poliziotti e tratto in arresto.

Su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.