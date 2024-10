Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Giuseppe Soddu, disoccupato di 58 anni, perché sorpreso in flagranza di reato mentre stava mettendo a segno un furto nel cantiere edile “CARBONI” di via Pertini.

L’uomo è stato notato dai poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre si aggirava con fare furtivo nei dintorni dello stabile intorno all’una della scorsa notte.

Insospettiti da tale comportamento gli agenti entravano nel cantiere e notavano che l’individuo, non accortosi della loro presenza, rovistava tra gli arnesi presenti.

Alla vista della Polizia, Giuseppe Soddu avrebbe avuto una reazione violenta e dopo aver aggredito gli agenti facendoli rovinare al suolo si è dato alla fuga.

Inseguito e raggiunto, l’uomo è stato immediatamente perquisito ed è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e di un coltello tipo “pattadesa” con lama di cm. 12.

Soddu, già noto agli inquirenti per furto, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, è stato dichiarato in arresto per tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per porto abusivo di arma da taglio e grimaldelli. L’arresto è stato convalidato.