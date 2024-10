La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni, di cui sono state rese note soltanto le iniziali del nome, si tratta di C. C., per detenzione di stupefacenti al fine di spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, in seguito alla perquisizione domiciliare, hanno trovato il soggetto in possesso di 50 dosi già confezionate di eroina, di 50 grammi di hashish, di un bilancino di precisione più di 300 bustine già pronte per il confezionamento dello stupefacente.

L’arresto, reso possibile grazie ad una segnalazione anonima, è stato eseguito in flagranza di reato ed è stato convalidato dall’autorità giudiziaria di Nuoro che, in attesa del giudizio per direttissima, ha disposto gli arresti domiciliari.

“Con il presente intervento - si legge nella nota inviata dalla Questura di Nuoro - è stato debellato un ulteriore canale di spaccio di sostanze stupefacenti, nel quadro delle iniziative volute anche dal Questore Alberto Massimo Colucci per assicurare un maggiore controllo del territorio e vicinanza della Polizia di Stato alle esigenze dei cittadini”.