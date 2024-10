Era da poco trascorsa la mezzanotte quando una pattuglia delle Polizia di Stato in servizio a Nuoro, nel quartiere Città Giardino, su segnalazione di alcuni abitanti è intervenuta in Via delle Rose dove due individui, con il volto coperto da passamontagna, sono stati visti armeggiare su due autovetture in sosta.

I due malintenzionati sono stati dissuasi dalle urla degli abitanti e sono scappati a piedi nelle vie circostanti. Poco istanti dopo, in Via delle Viole, gli agenti della Polizia hanno inseguto e fermato una Audi A4 con a bordo Antonio Cadinu, 35 anni di Mamoiada, pregiudicato, che giustificava la sua presenza in città raccontando di aver appena incontrato una donna della quale però non voleva rivelare l'identità.

I poliziotti hanno perquisito l'autovettura di Cadinu e hanno trovato un passamontagna, un giubbotto scuro con cappuccio, una centralina elettronica per autovettura, dei fili elettrici e un telecomando universale per l'apertura di veicoli.

Queste circostanze, insieme alla descrizione data dagli abitanti della zona e ad alcune immagini degli impianti di videosorveglianza privati, hanno consentito alla Polizia di arrestare Antonio Cadinu per tentato furto aggravato in concorso.

Proseguono le indagini per cerare di identificare il complice che invece si è dato alla fuga.