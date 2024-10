Oggi, 8 marzo, giorno in cui tutto il mondo celebra la donna, la Polizia di Stato sceglie di stare vicina alle donne con la campagna “…questo non è amore” per rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere.

L’importante appuntamento, con l’allestimento dello stand, si è svolto proprio nel giorno in cui si ricordano le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, nonché le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo.

L’impegno di prevenzione della Polizia di Stato non si ferma, non solo perché il numero assoluto delle vittime continua ad essere inaccettabile, ma perché l’esperienza di polizia e delle associazioni da tanti anni impegnate su questi temi mostra l’esistenza di un “sommerso” che troppo spesso non si traduce in denuncia. Un quotidiano fatto di attenzioni morbose, di comportamenti aggressivi e intimidatori che vengono letti come espressione di un amore appassionato e di una gelosia innocua, anche da madri, sorelle e amiche, ma che è spesso il triste copione di un crescendo di violenza che si alimenta con l’isolamento.

Il centro commerciale Auchan di Sassari, è stato un luogo ideale dove l’equipe formata da personale di Polizia specializzato (medico psichiatra, addetti agli uffici minori e funzionari dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Squadra Mobile) e da rappresentanti dei centri antiviolenza, ha incontrato l’utenza e distribuito diverso materiale informativo.

L’iniziativa che ha riscosso un grosso successo, è stato un momento di confronto con le problematiche connesse alla violenza di genere.