I recenti episodi di violenza nei confronti delle donne che continuano a registrarsi su tutto il territorio nazionale nonché l’analisi dei dati del fenomeno nei contesti familiari e nei rapporti di coppia, rendono necessario proseguire la campagna di prevenzione “Questo non è amore”, avviata dalla Polizia di Stato nel giugno del 2016.

L’attività operativa e di indagine, infatti, pur coronata da efficaci risultati nell’attività di contrasto, non risulta sufficiente ad arginare un fenomeno che richiede un deciso cambiamento culturale a cui la Polizia di Stato assicura il proprio contributo.

Per questo, domani mattina, 25 novembre, a partire dalle ore 9, in occasione della “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, la Questura di Nuoro sarà presente con un proprio mezzo in centro città, al Corso Garibaldi e in Piazza delle Grazie, in prossimità del sagrato dell’omonima chiesa, per proseguire la campagna di prevenzione per dire basta alla violenza sulle donne.

All’iniziativa parteciperà un’equipe multidisciplinare composta dai poliziotti della Divisione Anticrimine, della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile e della Squadra Volante, pronta a fornire indicazioni comportamentali e supporto giuridico a chi vorrà avvalersi di questo servizio.