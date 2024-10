Domenica 18 marzo alle 15.00, il Chicchito Chessa di Bonorva ospiterà la sfida di Promozione (girone B) tra la Polisportiva di mister Massimiliano Nieddu e la capolista Porto Rotondo.

Una sfida che viene in un buon momento di forma per i biancorossi, reduci da quattro vittorie consecutive, trascinati dal solito e implacabile capitan Salvatore Deriu che, ignaro dell’età calcistica un po' avanzata (quasi 39 anni), continua a regalare, grazie alle sue reti, grandi gioie alla Società e alla tifoseria della Polisportiva.

Una sfida che avrà un doppio significato: il tentativo di fermare la cavalcata della capolista ma anche quello di salutare il loro stadio (almeno per questa stagione) con una vittoria, prima del trasferimento a Torralba a causa dei lavori per la messa in posa del manto in erba sintetica voluti dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo D’Agostino.

In vista di questo appuntamento, l’ultimo prima delle vacanze pasquali, la Società guidata dalla giovanissima presidentessa Angela Pintore, ha voluto dare il suo saluto alla terra battuta del loro stadio dove, si legge nella loro pagina Facebook, «ogni generazione ha vissuto la parte più poetica e romantica del calcio moderno: tanti bambini si sono innamorati di questo sport tirando il calcio ad un pallone, sbucciandosi le ginocchia, lasciando i segni dei tacchetti sulla sabbia; tanti ragazzi hanno corso nel fango, segnato e sognato di vestire la maglia della prima squadra, costruito amicizie, imparato i valori sani del calcio; tanti uomini, in 58 anni di storia, hanno onorato la maglia, vinto e perso, sempre spinti dalla carica dei nostri tifosi!».