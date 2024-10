Il Comitato di Quartiere della Pivarada sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per la 1a Festa di Quartiere, in programma il primo weekend di settembre.

Appuntamenti culturali, musicali ma anche degustazioni e intrattenimento per i più piccoli nel programma allestito da un comitato creato ad hoc per la Festa che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per due degli eventi in programma.

Innanzitutto per il Torneo di calcetto “Open” che verrà disputato nei campi della Nettuno, in via De Gasperi, e dell’Audax, in via Aldo Moro. Il costo di iscrizione per squadra è di 60 euro + 40 euro quale quota di cauzione (verrà restituita al termine del torneo qualora la squadra si presenti a tutte le partite e nei limiti degli orari stabiliti). Potranno essere iscritti per ogni singola squadra fino ad un massimo di 12 calciatori con un limite massimo di due atleti tesserati FIGC per la stagione 2014/2015. Per ulteriori informazioni si può contattare Giuseppe Meloni al numero 347/6636406.

Nel programma della Festa anche alcuni appuntamenti culturali come il contest fotografico #‎portacilatuafotodelquartiere.

Si tratta di una sezione della memoria dove verranno esposte tutte le foto che i residenti ci vorranno fornire che mostrino come il quartiere era e come è diventato. Sarà compito del Comitato selezionare le migliori e decretare il vincitore. Per info e chiarimenti si può contattare il numero 345/7985076.