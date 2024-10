Ora che la stagione estiva volge al termine e le ultime giornate di mare portano con sé la malinconia di una stagione ormai agli sgoccioli, è giunta l'ora di tirare le somme e fare un riassunto di quello che è stato il trend del turismo estivo per quanto riguarda il 2016.

L’analisi delle spiagge più amate dai vacanzieri premia, ancora una volta, la Sardegna. Secondo TripAdvisor, il più celebre portale web di viaggio, che riporta recensioni di migliaia di hotel, bar e ristoranti in tutto il mondo, la spiaggia più amata d’Italia è La Pelosa di Stintino.

Effettuando nel portale la ricerca “spiagge Italia”, infatti, La Pelosa appare come il primo di una lunga serie di risultati con oltre 5.200 recensioni positive. L'ordine in cui le spiagge vengono mostrate, spiegano gli amministratori del sito, si basa sui punteggi assegnati dai viaggiatori e su altri fattori che includono le recensioni, le foto, la pulizia e i servizi offerti. I viaggiatori hanno la possibilità di ordinare e filtrare le spiagge in base alle loro preferenze e tali selezioni hanno precedenza su tutti gli altri criteri.

Nella top ten delle spiagge preferite dai turisti sono presenti altre tre spiagge sarde: al quinto posto la spiaggia di Tuerredda (Teulada), al sesto posto la spiaggia dell’Isuledda (San Teodoro), al settimo posto la spiaggia di Capriccioli (Arzachena) e in decima posizione la spiaggia di Mugoni (Alghero).

Al secondo posto di questa speciale classifica la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa (Sicilia), seguita dalla spiaggia di San Vito lo Capo (Sicilia) e da quella di Tropea (Calabria). In ottava posizione si è classificata la spiaggia Baia Verde di Gallipoli (Puglia) e in nona posizione la Spiaggia di Sansone dell’Isola d’Elba (Toscana).

Tra le prime quindici spiagge anche Lu Impostu di San Teodoro undicesima, la Torre del Porticciolo di Alghero tredicesima e Porto Giunco di Villasimius quindicesima. Tra le spiagge europee, inoltre, La Pelosa è preceduta solamente dalla spiaggia di Elafonissi (Creta).