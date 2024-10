La pavimentazione del parco giochi di Sarule divelta e gettata via dai vandali. E' la scena documentata con amarezza e dispiacere dal sindaco del paese, Paolo Ledda.

"Arrivando in Comune questa mattina - scrive su Facebook il primo cittadino pubblicando alcune foto -, mi sono trovato davanti allo spettacolo che vedete nelle foto allegate. Visto che il parco giochi viene utilizzato quasi esclusivamente da bambini non accompagnati, alla prima sensazione di delusione sono susseguiti una serie di interrogativi: Che figli stiamo crescendo? Che educazione stiamo dando? Quali valori di convivenza civile e ambientale?".

"Qui non bisogna nascondersi dietro un dito - prosegue Paolo Ledda -, avendo paura di dire la cose come stanno, o nascondendo tutto dietro l'abusata frase 'il paese è sporco, il comune non fa niente'. L'aver distrutto in poco più di cinque anni un bellissimo campo giochi, non è certo opera del Comune, il torto è forse di avere cercato la via del dialogo e della conciliazione quando i nomi dei presunti "vandali" sono stati rivelati. Con questo post a cui seguirà una mia ordinanza vi anticipo che nei confronti del vandalismo si adotterà tolleranza zero e che il campo giochi resterà chiuso a tempo indeterminato".

"Saranno inoltre esaminate le immagini della video sorveglianza per dare nome e cognome agli autori degli atti vandalici. Ultima riflessione. Chiediamoci tutti: che fine fanno le lattine e le cartacce varie dopo che i nostri giovanissimi in giro per il paese hanno fatto merenda? troveremo una risposta sulla pulizia del paese".