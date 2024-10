Nei giorni scorsi sono stati posizionati i nuovi pali dissuasori nella passeggiata storica del porto turistico di Alghero, nella zona compresa dalla Banchina Dogana allo Scalo Tarantiello.

I pali, dal design lineare e perfettamente integrato col particolare contesto urbano, sono facilmente asportabili per evitare di essere d’impedimento, soprattutto in occasione di particolari manifestazioni, sostituiscono le più ingombranti aiuole di cemento, ora posizionate a protezione della Banchina sul lato mare.

L'intervento rientra nel progetto dei lavori nell’area portuale, che hanno riguardato nei mesi scorsi la pavimentazione sulla Banchina Dogana e la sostituzione degli asfalti nella parte iniziale del molo di sottoflutto, l'installazione di nuovi pali d'illuminazione in continuità con quelli esistenti e il posizionamento di alcuni arredi urbani: nuove rastrelliere e panchine, in linea con quelle già installate in molte zone del centro storico.