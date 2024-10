La Pro loco di Mara è già in clima natalizio. L’Associazione guidata dalla presidentessa Antonella Salaris ha programmato una gita per il 10 dicembre a Cagliari, per osservare “La Parata e la casa di Babbo Natale”.

La quota d’iscrizione è di 8 euro (bambini dagli 8 anni in su), 15 (adulti) mentre per la fascia d’età compresa tra i 0 e gli 8 anni è gratis. La manifestazione prevede la presenza di elfi, folletti e altri protagonisti, per un totale di oltre 100 figuranti.

La partenza è fissata per le 8.00 in via Mariani (piazza del Comune). Maggiori informazioni ai numeri 3290848766 (Anna), 3398176831 (Franca) e 3294253565/079805180 (Antonella).