Le ricerche vanno avanti da mesi tra i boschi di Goceano e Monte Acuto, ma della fantomatica pantera di cui si parla da mesi ancora non c'è traccia.

Le autorità, già dallo scorso febbraio, invitano alla calma per evitare allarmismi ingiustificati mentre gli allevatori della zona continuano a denunciare le aggressioni subite dalle loro greggi con decine di pecore ferite ed ammazzate da un predatore che, su questo non sembrano esserci dubbi, si aggira tra Bultei, Nughedu e Pattada.

Resta da capire di che tipo di predatore si tratti. Gli esperti, in un primo momento, hanno aperto alla possibilità che ad uccidere le pecore fosse stato un felino ma le analisi delle tracce repertate non hanno dato risultati in questo senso.

I primi avvistamenti del felino esotico avvennero nel bosco di Fiorentini, tra Bultei e Nughedu, poi a Benetutti e infine, per ben tre volte, vicino a Pattada. Un territorio ricco di boschi in cui l'animale potrebbe avere trovato un habitat idoneo alle sue esigenze eppure, dopo tutto questo tempo, nessuno è riuscito a fornire elementi che riconducano in maniera chiara e certa ad una pantera.

Il web è diviso tra chi crede alla presenza dell'animale e chi invece sospetta la bufala ironizzando sulla vicenda. Proprio in questi giorni, su Facebook, è nata una pagina pubblica dal nome "La Pantera di Bultei", quasi che il felino fosse un personaggio pubblico, un'icona pop, la nuova star del panorama isolano. La pagina ha totalizzato centinaia di fans in pochi giorni, ennesimo capitolo di una vicenda ai limiti dell'assurdo la cui conclusione sembra ancora lontana.