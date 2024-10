“Carissimi concittadini e concittadine, Sono trascorsi piu di 2 mesi dalla lieta notizia comunicatami dall’Ats, e prontamente condivisa con voi, sulla guarigione di tutti i nostri concittadini che avevano contratto il Coronavirus. Un traguardo importante che sapevamo non sarebbe stato facile mantenere con il riavvio di tutte le attività. Purtroppo invece oggi vi devo comunicare che il virus si è di nuovo manifestato nel nostro Comune. Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19, sta bene e si trova in isolamento domiciliare. La situazione è comunque sotto controllo e le autorità sanitarie si sono occupate, come da protocollo, di avvertire sia i familiari che tutte le persone entrate in contatto con questa persona. Questi contagi devono servirci da monito. La pandemia non è finita e bisogna continuare a osservare tutte le misure anti-contagio prescritte, in particolare il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina negli spazi al chiuso. Siamo stati bravi nel limitare i contagi anche nel periodo critico e sono sicura che continueremo, con grande senso di responsabilità e consapevolezza, a contrastare il virus per il nostro bene e di tutta la comunità. Forza e coraggio Sestu”.

L’annuncio, sui social non è di quelli belli e positivi, o meglio, la comunicazione della sindaca Paola Secci da un lato spezza quel sottile filo di speranza che vedeva la comunità sestese lontana da nuovi casi di contagio. Dall'altro, impone l'osservanza delle semplici e basilari regole sanitarie sempre da adottare. Su Fb dunque il post della prima cittadina che però tranquillizza chi legge: “La situazione è comunque sotto controllo e le autorità sanitarie si sono occupate, come da protocollo, di avvertire sia i familiari che tutte le persone entrate in contatto con questa persona”.