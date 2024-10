"Molto taciturno e piuttosto passivo", così appare Cesare Battisti in quella che è la sua seconda giornata nel carcere di Massama, a Oristano.

Non avrebbe fatto richiesta per avere libri né avrebbe mostrato altre particolari esigenze. Ha consumato regolarmente i pasti usufruendo dell'ora d'aria, che non può condividere con altri detenuti dal momento che dovrà scontare sei mesi di isolamento diurno.

Ha dormito diverse ore e avrebbe sempre mantenuto, fino a questo momento, un atteggiamento tranquillo, quasi passivo.