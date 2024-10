E’ chiusa da ben 3 anni e forse (è il caso di dirlo, l’obiettivo è di farlo entro l’anno), a novembre la bellissima Torre dell’Elefante, nel cuore di Castello, potrà riaprire le sue porte a turisti e visitatori.

E l’annuncio della data di inizio lavori è stato dato dall’assessora comunale ai Lavori Pubblici Gabriella Deidda, che di fatto fa sapere che da lunedì partono gli interventi di restauro del monumento medievale datato 1307.

Così, dopo le vicissitudini legate allo ‘scontro’ tra Comune e Soprintendenza sulla vicenda del ponteggio che ‘puntellava’ le pietre medioevali, l’Amministrazione Comunale bloccò i lavori, congelando l’accesso ai turisti e visitatori per ben 3 anni.

Nello specifico, in cassa ci sono 400mila euro, utili tra l’altro per mettere in sicurezza la struttura, eliminare i parassiti che hanno rovinato gran parte della struttura lignea presente all’interno del monumento.