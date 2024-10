Si rinnova ad Atzara l’appuntamento con La Notte Romantica e Longevitas Mandrolisai, due eventi per una data all’insegna del gusto ricca di momenti e suggestioni da non perdere. Sabato 24 giugno, l’affascinante borgo del centro Sardegna farà da cornice a un percorso di valorizzazione e riscoperta dei prodotti di eccellenza di un intero territorio.

La Notte Romantica, in particolare, è una manifestazione nazionale che si svolge esclusivamente nei Comuni aderenti all'Associazione “I borghi più belli d'Italia”, di cui Atzara fa parte. L’evento atzarese prenderà il via alle ore 20:00, impreziosito dalla presenza delle 28 cantine del festival del vino Longevitas Mandrolisai. Le aziende proporranno un percorso di degustazione reso ancor più accattivante dalla partecipazione di due ospiti di eccellenza: Le Strade del Vino dell'Etna e l'Azienda Vitivinicola Chessa.

Non solo enogastronomia, ma anche arte, musica e intrattenimento. Fino alla mezzanotte, infatti, sarà possibile visitare le opere d'arte esposte al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, la cui collezione offre una panoramica completa delle tendenze artistiche del XX secolo raccogliendo opere di artisti isolani e spagnoli che soggiornarono nella cittadina nel corso del Novecento. Lungo il percorso sono previsti inoltre tre concerti con musica per tutti i gusti. Per le strade di Atzara ci sarà spazio anche per l’animazione con i supereroi e personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini, ma anche maghi, mangiafuoco e trampolieri.

“L’estate atzarese si riaccende di magia – commenta il sindaco del paese, Alessandro Corona –. Abbiamo lavorato a lungo per riproporre una manifestazione che valorizza non solo le attività produttive del Mandrolisai, ma l’identità stessa del nostro Comune, strettamente legata alla produzione del vino. Migliaia di persone affolleranno le vie del centro storico scoprendo così gli angoli più affascinanti del nostro borgo con la piacevole compagnia di un buon bicchiere e dello street food proposto lungo il percorso. Musica e arte completeranno un’offerta importante che vedrà in campo decine di cantine, circa quaranta musicisti e artisti di strada. Una macchina complessa che regalerà ai visitatori momenti unici nel cuore del Mandrolisai”.

“Stiamo lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale per l’organizzazione del doppio appuntamento del 24 giugno – spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale, Isabella Troncia –. Atzara è un paese dalle straordinarie risorse in un contesto come quello del Mandrolisai, altrettanto ricco e di valore. Il brand Atzara registra un successo crescente sul mercato del vino ma non solo e celebrarlo in casa nostra è quantomeno dovuto oltre che un grande piacere. Ringraziamo tutte le attività, le associazioni e i cittadini che stanno collaborando per la buona riuscita della manifestazione. Siamo certi che ancora una volta, lavorando tutti insieme nella stessa direzione, otterremo un feedback importante in termini di pubblico e gradimento”.