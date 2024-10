Si è svolta questa mattina la conferenza di presentazione della XLII edizione del Festival “La Notte dei Poeti”, organizzato dal CeDAC Sardegna, con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Pula, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Un viaggio della mente e del cuore, con antichi miti e moderne tragedie, favole arcane e sapidi affreschi di varia umanità che rivivono nella magica cornice nell'area archeologica di Nora, antica città fenicio-punica e poi romana, sulla costa sud occidentale della Sardegna.

In cartellone undici titoli, tra affascinanti riletture di classici e testi contemporanei, recitals e concerti (con l’omaggio ad Enzo Jannacci ad opera del figlio Paolo), performances site-specific, e due laboratori (uno per bambini, l’altro per professionisti della scena e aspiranti attori). Il filo conduttore scelto per i tredici appuntamenti è il mare: generatore, assassino, portatore di stranieri che possono essere ben accolti o meno.

Gli spettatori potranno anche usufruire del servizio di bus navetta Cagliari-Nora (prenotazione obbligatoria al numero 345/9515704 – costo € 12 a/r) in partenza nei giorni di spettacolo da Cagliari piazza San Giovanni XXIII ore 18.30 – fermate: via Alghero (angolo via Dante), via Sonnino (Palazzo Civico), piazza Matteotti (fronte ARST).

Durante la presentazione è intervenuto Franco Cuccureddu (assessore al Turismo, Artigianato e Commercio Regione Autonoma della Sardegna), che ha messo in risalto i punti di forza del festival: la sua "storicità", l'alta qualità delle proposte ed il sito di Nora che permette di creare un’armonia tra storia, archeologia ed arte, il tutto su un paesaggio a tratti fiabesco come quello del tramonto o della luna sopra la torre. Un processo dove si fondono i concetti di bene culturale, da valorizzare e proteggere, e di attività culturale, da promuovere anche in chiavi originali.

Presenti anche Antonio Cabiddu (presidente del CeDAC Sardegna, ha ricordato l'ispirazione iniziale del Festival, pensato appositamente per il sito archeologico di Nora e che da oltre quarant'anni ha visto alternarsi sul palco artisti di respiro internazionale), Walter Cabasino (che ha ricordato come grazie agli artisti e alle loro performances Nora sia diventata ambasciatrice della bellezza dell'Isola nel mondo), Monica Stochino (soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, ha posto in luce la sinergia necessaria tra istituzioni e associazioni per la realizzazione di eventi di alto valore artistico nel rispetto dei monumenti sinergie tra istituzioni e associazioni per la realizzazione di eventi di alto valore artistico nel rispetto dei monumenti), Carla Medau (capo di gabinetto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio Regione Autonoma della Sardegna) e Valeria Ciabattoni (direttrice artistica CeDAC).