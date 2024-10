Dosi di droga, arnesi da scasso, per di più, senza patente e senza assicurazione sul furgone sul quale viaggiavano a folle velocità: Michele Tola e Manuel Scano, entrambi poco più che maggiorenni, di Assemini, sono stati arrestati dai Carabinieri.

Un folle comportamento dei due giovani, i quali, a bordo di un furgone, hanno forzato un normale posto di blocco della Gazzella del 112 che si è messa immediatamente all’inseguimento dei due: una ventina di chilometri sprezzanti del pericolo, in mezzo alle auto in strada, per non farsi acchiappare tra viale Elmas, via dell’Artigianato, via Tiepolo, poi il vano tentativo di scappare a piedi, nei pressi del Porto Canale.

Tola (con patente mai conseguita), era alla guida del mezzo e nel tentativo di scappare ha cercato di investire i militari: una volta acciuffati, non senza problemi, sono stati ammanettati: il giudice ha per ora disposto l’obbligo di dimora con obbligo notturno, mentre le accuse sono pesanti, tra cui anche lesioni a pubblico ufficiale.