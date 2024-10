Proseguono da circa due giorni, da parte delle squadre Vigili del Fuoco, le ricerche di una donna di 82 anni, Annamaria Giordano, sofferente di Alzheimer, che risulta scomparsa: le ricerche della nonnina (nel riquadro della grafica in alto, a sinistra), si concentrano su Cagliari e nell'hinterland.

Impegnate nelle ricerche squadre a terra, il Nucleo Sommozzatori impegnato in indagine nelle acque del canale di Terramaini, Nucleo Tas Vigili del Fuoco (Topografia Applicata al Soccorso), con un automezzo di Comando avanzato, Ucl (Unità di Controllo Locale), per il coordinamento delle operazioni e la strumentazione per affiancare i colleghi e tutti gli enti impegnati nelle operazioni di ricerca, impegnato anche il Nucleo Sapr (Sistemi Aereomibili a Pilotaggio Remoto), che opera con i Droni.

Chi avesse qualunque tipo di informazione utile può chiamare sia la Polizia sia i Carabinieri, ai recapiti 113 e 112.