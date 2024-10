Sarà la compagnia barracellare a tenere banco nella seduta del Consiglio comunale in programma per giovedì 12 aprile alle 11.30 e convocata dal Sindaco Mariano Soro.

È infatti in programma, la nomina del nuovo capitano, del rinnovo della compagnia e l’approvazione dell’elenco dei componenti per il triennio aprile 2018-marzo 2021. Un servizio importante, quello dei barracelli, che ha tra le sue attività, la salvaguardia del patrimonio forestale, la lotta contro gli incendi e la collaborazione con la Protezione civile. L’altro punto in agenda è la surroga di un Consigliere comunale dimissionario.