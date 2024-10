Dal 4 al 7 luglio, la nave Scuola Palinuro della Marina Militare sarà ormeggiata al molo della Capitaneria del porto di Cagliari.

La sosta nel porto sardo, con lo sbarco degli allievi del 1° corso della Scuola Navale Militare “ Francesco Morosini” di Venezia, rappresenta la fine della prima delle due campagne d’Istruzione in cui sarà impegnata l’Unità nel corso della sua attività estiva.

Prossimo importante appuntamento sarà l’annuale campagna addestrativa, nel periodo compreso tra metà luglio a metà settembre, in favore degli allievi del 18° Corso Normale Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto.

Le impegnative navigazioni si svolgeranno tra il Mar Ionio, Mar Egeo per spingersi fino in Mar Nero, addestrando i giovani allievi nell’apprendimento delle scienze nautiche e marinaresche. L’attività di addestramento si pone inoltre lo scopo di far sviluppare lo spirito di squadra, la capacità di gestione del Personale e la resistenza allo sforzo fisico.

Un’attività all’insegna della formazione e della trasmissione delle tradizioni della Marina Militare per i giovani Allievi, nonché un’occasione per la cittadinanza di salire a bordo.

La nave sarà visitabile secondo i seguenti orari:

Lunedì 04 luglio dalle 15:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 23:00

Martedì 05 luglio dalle 10:00 alle 12:00, dalle 15:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 23:00