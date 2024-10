Il prossimo 6 dicembre la Fregata Virginio FASAN, al comando del Capitano di Fregata Marco Bagni, farà ingresso nel porto di Cagliari.

Frutto del programma di cooperazione internazionale Italo-Francese FREMM (Fregate Europee Multi-Missione), Nave FASAN, insieme alle gemelle BERGAMINI e MARGOTTINI, sono navi moderne con elevate capacità duali in grado di operare in contesti multinazionali e in operazioni antiterrorismo, di sorveglianza e interdizione dei traffici illeciti, di prevenzione, assistenza umanitaria e soccorsi in caso di calamità naturali.

L’unità ormeggerà al molo Rinascita e sarà visitabile nei seguenti giorni:

· - Sabato 6/12/2014

· - Domenica 7/12/2014

· - Lunedì 8/12/2014

dalle ore 15.00 alle ore 18.30;

dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ; dalle ore 15:00 alle ore 18.30;

dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 15.00 alle ore 18.30.