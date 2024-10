Anche a Oristano approdano le prime navi da crociera. Dopo il primo approdo stagionale del veliero Sea Cloud, oggi la Costa Diadema, 306 metri di lunghezza, ha ormeggiato nella banchina pubblica dello scalo.

È la prima volta che una nave vacanza di queste dimensioni arriva a Oristano. Un record festeggiato anche con la maiden call, il consueto scambio di crest commemorativo tra il presidente dell'Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana e il comandante della nave, Antonio Tommaso Tateo. Circa 4mila i passeggeri in transito, ricevuti in banchina da un comitato d'accoglienza d'eccezione, con stand dedicati alle informazioni turistiche e distribuzione di mappe; alla degustazione di prodotti tipici locali; ma anche gruppi folk con costumi, balli e musiche della tradizione isolana. Per le escursioni organizzate, tappa nel Sinis, al Nuraghe Losa e nell'area archeologica di Santa Cristina di Paulilatino. Per i crocieristi "indipendenti", invece, è stato previsto un servizio di bus navetta, con capolinea all'Hospitalis Sancti Antoni di Oristano per walking-tour guidati alla scoperta dei principali siti culturali della città e shopping in un centro storico. Tutte le attività commerciali sono rimaste aperte per garantire un'adeguata accoglienza agli ospiti della nave.

"E' un momento storico per il porto di Oristano - Santa Giusta che, per la prima volta, ha accolto una delle navi da crociera più grandi in navigazione in Europa - spiega Deiana -. L'approdo odierno è da considerarsi un test, che ripeteremo, con lo stesso entusiasmo, a settembre. Visti i primi risultati positivi sia dal punto di vista della ricettività del porto e dei servizi tecnico nautici presenti sia per l'accoglienza impeccabile del territorio, che ha dato prova di enorme sensibilità verso questa scommessa, ci presenteremo alla compagnia Costa Crociere con un bel curriculum per candidare finalmente Oristano-Santa Giusta a scalo crocieristico di riferimento per il Mediterraneo Occidentale".