La natura come risorsa spendibile nel suo totale rispetto. E’ stato questo il messaggio che si è voluto lanciare attraverso l’evento dal titolo “LetteNatura Day” organizzato nella splendida e suggestiva pineta di Platamona.

L’iniziativa, che ha avuto il patrocino dal Comune di Sorso e Provincia di Sassari, è stata coordinata dalla cooperativa Anadalas de Amistade e dallo Stagno e Ginepreto di Platamona, ha voluto mettere insieme la natura e la letteratura. Per l’occasione sono stati scelti tre libri: ‘’Banditi in Sardegna‘’ di Franco Fresi, “ 101 tesori nascosti della Sardegna“ di Antonio Maccioni e “Inseguendo la freccia gialla“ di Luca Fiori.

Il tutto accompagnato dalla degustazione dei vini di Santa Maria la Palma, da stuzzichini, da dolci locali dei laboratori artigianali di Sorso in uno scenario naturale che si manifesta in tutta la sua maestosità.

“LetteNatura Day nasce dalla voglia di far conoscere la risorsa naturalistica del Parco come bene spendibile e utilizzabile da tutta la popolazione” sostiene Marta Manconi, coordinatrice di “Stagno e Ginepreto Platamona” insieme con Gabriele Catogno, Gian Piero Are e Ilaria Marongiu.

“Lo staff della cooperativa Andalas è giovane, preparato e qualificato – afferma ancora Marta Manconi -. Le idee non sono nuove, ma lo spirito è forte e motivato. Investiamo sui giovani dando opportunità alle categorie svantaggiate”. I manutentori del Parco, infatti, sono giovani disoccupati e i detenuti di cui alla Legge 21, i quali ultimi, lavorando e dunque nobilitandosi, possono di nuovo riscattarsi nella società.

Non mancano altri di questi progetti per il futuro e si spera nella viva collaborazione delle istituzioni e dei cittadini.

Ospiti la libreria Labirinto Mondadori di Alghero, CCN ( Centro Culturale Naturale di Sorso ), l’Associazione la Billellera Sorso, Cantine Santa Maria la Palma di Alghero.