Una personalità travolgente, tanta energia e un’incontenibile e contagiosa allegria: è Luca Tilocca, cantautore nato e cresciuto a Genova da papà sardo, di Putifigari.

Sardegna Live ha incontrato il leader della “On the Road Band Official Country Music”, unico gruppo musicale che fa musica country in Sardegna, che ci ha letteralmente travolto e fatto venire voglia di ballare sulle note delle sue canzoni.

Fondata 2 anni fa da Luca Tilocca, Giuseppe Nocco (John) e Alessandro Cubeddu, successivamente alla band si sono aggiunti Gian Paolo Zara, Giuseppe Usai, Gianmaria Puledda, Elias Casula e Angelo Paddeu.

“Il country per tutti noi non è solo un genere musicale, ma un vero e proprio stile di vita – dice Luca ai microfoni di Sardegna Live - viviamo il country quotidianamente facendoci ispirare, per la nostra musica e i nostri testi, dal nostro covo: il ranch Nocco di Porto Torres, circondato dal verde e con il canto dei galli ogni mattina in sottofondo. Anche il singolo che stiamo confezionando, che si chiama “Cussu caule chicken”, è dedicato a un gallo, Blonde, che è un tantino Dongiovanni (ride). A breve usciremo con la pubblicazione del videoclip, mi raccomando non perdetevelo perché sarà esilarante”.

Il cantautore, oggi 45enne, compone testi da quando aveva 15 anni, ispirato da una fortissima passione, quella per la musica, che lo ha portato a diplomarsi al C.E.T di Mogol nel 2012 e nel 2021 all’Accademia Artisti del cinema e dello spettacolo di Bologna, dove ha potuto sedersi tra i banchi dei 25 prescelti, e studiare in una delle grandi scuole del cinema con i big del cinema italiano, tra cui Lino Banfi, Christian De Sica, Massimo Boldi ed Enrico Brignano.

Attualmente la band collabora con la “R&G Music” dei fratelli Piccinnu e con “Produzioni Artistiche Vadilonga”.

Da quasi 20 anni calca i palchi sardi, facendo appassionare e ballare nelle piazze tutta l’Isola sulle note della sua musica country: “Questo genere sta letteralmente spopolando – spiega Tilocca – siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo dal pubblico , soprattutto in Barbagia, dove l’entusiasmo è ogni volta a mille – afferma emozionato – il nostro obiettivo è suonare in ogni singola piazza della Sardegna portando un po’ delle nostre creazioni e del nostro cuore ovunque in questa magnifica regione”, conclude.

Tanta gioia e un’ampia speranza di cui la nostra Isola ha immenso bisogno. In bocca al lupo per tutto Luca!

Video gentilmente concesso da Luca Tilocca.