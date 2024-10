Grande attesa per la sesta edizione del “Carloforte Music Festival”, uno dei palcoscenici in cui le giovani star nazionali e europee si incontrano sotto la direzione del Maestro Andrea Tusacciu.

I concerti avranno luogo nella storica cornice del Teatro Cavallera che ospiterà i cinque concerti e vedranno, tra gli altri, gli attesi ritorni della violinista Anna Tifu e dei pianisti Theodosia Ntokou e Giulio Biddau.

Si inizia venerdì 27 luglio con “Una serata all’Opera”, che vedrà protagonisti la soprano Anne Renouprez e il tenore Giuseppe Talamo, accompagnati al pianoforte da Andrea Tusacciu. In programma le più celebri arie d’opera,, in particolare il Rigoletto e La Traviata di Giuseppe Verdi.

Domenica 29 luglio ritorna al Carloforte Music Festival Anna Tifu che, accompagnata da Marco Schirru al pianoforte, eseguirà musiche di Beethoven (Sonata per violino e pianoforte n ° 5 op. 24 in fa maggiore) Vitali (Ciaccona in sol minore), Chausson (Poème op. 25) e Ravel (Tzigane).

Venerdì 3 agosto entra in scena la Carloforte Festival Orchestra, diretta dal maestro Andrea Tusacciu. Sul palco due solisti d’eccezione come la pianista Leonora Armellini e il chitarrista Fabrizio Ferraro. Musiche di Grieg, di cui verrà eseguita la Suite Holberg op. 40, Gershwin con la Ninnananna, la Fantasia su Bambola di Angelo Aste dello stesso Ferrero Ferraro e il Concerto per pianoforte e orchestra n ° 2 op. 21 in fa minore di Chopin.

Domenica 5 sarà la volta del pianista Giulio Biddau e dell violinista Paçalin Pavaci. I due, insieme alla Carloforte Festival Orchestra diretta da Andrea Tusacciu, eseguiranno musiche di Elgar (Serenata per archi), Mendelsshon (Concerto per violino e archi in re minore) e Chopin (Concerto per pianoforte e orchestra n ° 1 op. 11 in mi minore).

La chiusura venerdì 10 agosto con il ritorno della pianista greca Theodosia Ntokou, che, insieme al giovane trombettista Riccardo Spiga e la Carloforte Festival Orchestra, proporrà la Serenata per archi in Do Maggiore op. 48 di Tchaikovsky, il Totentanz di Liszt e il Concerto per pianoforte, tromba e orchestra d'archi in do minore op. 35 di Shostakovitch.