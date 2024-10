Francesca Barracciu, appena nominata sottosegretario alla Cultura, incassa su Twitter gli auguri dei colleghi Francesco Sanna, deputato del Pd, e Chicco Porcu, consigliere regionale uscente, ma anche i commenti sarcastici della scrittrice Michela Murgia, candidata alla presidenza della Regione Sardegna nelle elezioni del 16 febbraio scorso vinte da Francesco Pigliaru.

"La questione umorale", scrive, lapidaria, Murgia sul suo profilo Fb, espressione che diventa un hashtag su Twitter.

"Troppo indagata per fare il governatore, ma sottosegretario e' ok", osserva la scrittrice a proposito del famoso "passo indietro" cui Barracciu, vincitrice delle primarie, era stata costretta ai primi di gennaio dopo essere stata indagata per peculato dalla procura di Cagliari nell'ambito dell'inchiesta sui fondi dei gruppi del Consiglio regionale della Sardegna.