La morte sospetta di Mattia Ennas approda a "Chi l'ha visto?". La trasmissione tv di Rai 3 dedicherà forse già stasera un approfondimento alla vicenda del 19enne di Quartu Sant’Elena morto in circostanze sospette lo scorso 25 agosto a Mulinu Becciu (Cagliari).

Anche il programma di Rai 2 “I Fatti Vostri” racconterà la storia del giovane, ospite in studio il legale della famiglia di Ennas, l'avvocato Gianfranco Piscitelli.

Il giovane era stato trovato ai piedi di un palazzo dopo essere precipitato nel vuoto. In un primo momento si era pensato al suicidio ma genitori e amici non avevano creduto all'ipotesi. In seguito alla richiesta di ulteriori indagini avanzata dall'avvocato Piscitelli, la procura cagliaritana ha aperto un fascicolo.