Era lì, quel venerdì di una settimana fa, nella sua campagna che amava e che frequentava quotidianamente dopo essere andato in pensione.

Un malore improvviso e letale ne ha arrestato l’entusiasmo e la gioia di vivere, strappandolo all’affetto dei suoi cari e di coloro che lo hanno sempre apprezzato e voluto bene, a Baunei, paese dove è nato, e in tutti i luoghi in cui ha svolto la sua attività di Ufficiale e di Dirigente della Polizia di Stato.

È morto così Bruno Mereu, 71 anni, ex vicequestore, che al termine della sua carriera di vertice tra Cagliari, Nuoro e altre sedi di Commissariato dell’Isola, scelse di rientrare nei suoi luoghi di origine per vivere nuovamente il respiro della sua comunità tra Baunei e Santa Maria Navarrese, dove abitava.

Comunità lasciata quando ancora non aveva 18 anni, per recarsi a Roma e trovarvi un lavoro, prima dell’arruolamento in Polizia, quale agente ausiliario. Fu l’inizio di un percorso professionale e di vita caratterizzato da studio, sacrifici e ambizione. Nonché orgoglio, quello di farcela. Da agente a Ufficiale e Primo Dirigente della Polizia di Stato, dalla terza media conseguita durante i primi trasferimenti nella Penisola, al diploma di maturità.

Vita intensa quella di Bruno Mereu, contraddistinta da attestati di grande competenza professionale e stima. La sua ambizione e l’orgoglio di farcela è andata a buon fine: un esempio per non arrendersi mai; anche quando si parte da condizioni svantaggiate come quelle dei giovani sardi di tanti anni fa, ma che, purtroppo sono comuni anche oggi.

Ebbi la fortuna di conoscere Bruno non molti anni fa. Era appena andato in pensione, ma restò sempre un uomo delle Istituzioni, dal tratto umano e gentile, disponibile e pronto all’ascolto degli altri. Ci univa un’altra caratteristica: l’orgoglio di essere ogliastrini.