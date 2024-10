Ogni territorio ha una sua cultura del lutto. Alle volte ha un’origine religiosa, alle volte no. Ma di sicuro ogni cultura basa la sua reazione emotiva sulla carenza della persona amata, sulla sua mancanza. Che già di per sé è drammatica.

Ma ci sono culture che tendono ad esagerare e ingrandire tale sofferenza come se non fosse già sufficiente. E questa cultura è proprio la nostra. L’esaltazione della sofferenza è un nostro marchio di fabbrica.

Il nuovo spettacolo di Daniele Contu inizia dove è finito l’altro e cioè con il funerale del nonno e la disperazione di nonna Vitalia per la decurtazione della pensione legata alla reversibilità.

Il Teatro Si’e Boi di Selargius diventa una camera ardente e ii personaggi di Daniele Contu animeranno questo lutto secondo la loro prospettiva umoristica.

Nonna Vitalia da buona risparmiatrice vede solo questioni economiche, Giggi il bambino bombarda Daniele di domande inopportune e Ignazzino ha una concezione della morte tutta particolare.

Da sottolineare la videotelefonata di Matteo Salvini che verrà contattato per risolvere il problema dei costi del funerale.

Ma il protagonista assoluto sarà LA MORTE!!! Il nuovissimo personaggio creato da Daniele Contu avrà un carattere assolutamente insolito.

Una novità assoluta nella tecnica della ventriloqua condizionerà Il finale a sorpresa che lascerà di stucco gli spettatori.

Daniele Contu è regista-autore-attore comico che utilizza la ventriloqua e l’improvvisazione teatrale.

Professionista nel settore spettacolo dal 2002. Ha raggiunto quasi 1000 repliche e vinto diversi premi sia nel settore teatro che in quello del cabaret.

Artista esclusivo della “produzioni artistiche Vadilonga” che ne cura l’immagine e Il tour.