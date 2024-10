Via Serra Perdosa, canneto sul ponte Rio Foxi di Quartu, nel ‘collegamento’ tra via Marco Polo e via Autonomia Regionale. La situazione, scoperta dagli agenti della Polizia Municipale di Quartu, è abbastanza evidente dalla nostra foto pubblicata: un cumulo di pneumatici, paraurti e tanti altri rifiuti, fa bella mostra di sé deturpando quella zona.

Evidentemente chi ha abbandonato quei rifiuti conosce bene i costi per lo smaltimento dei codici Cer dei formulari cartacei: è molto più facile scaricare illecitamente in questo modo, col rischio di una denuncia penale oltre che di sanzioni amministrative del caso.