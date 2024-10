Il numero di Panorama in edicola domani conterrà un dossier di denuncia nei confronti di Matteo Renzi e consorte. La first lady fiorentina Agnese Landini, infatti, è stata sorpresa da un fotografo mentre andava alla scuola dove lavora percorrendo a bordo dell'auto del marito le corsie preferenziali grazie a un permesso esibito sul cruscotto che qualifica la monovolume come "impegnata in servizio istituzionale".

"La circolazione su corsie preferenziali evitando fastidiose code e ingorghi" fa notare Panorama "è un privilegio riservato al sindaco Renzi". Una leggerezza che non è sfuggita al fotografo improvvisato e le foto della Landini hanno fatto il giro dei canali d'informazione suscitando scalpore e polemiche.