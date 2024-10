Una ragazza sarda rappresenterà l'Italia e il patrimonio italiano al concorso internazionale Miss Heritage World Beauty Pageant, nello Zimbabwe.

Si chiama Francesca Ena, 20 anni di Decimoputzu, modella della Venus Dea, che giovedì 28 novembre, accompagnata dal suo agente Maurizio Ciaccio, partirà per l'Africa, dove sarà accolta dall'Ambasciata Italiana in Zimbabwe.

Il rientro in Sardegna è previsto per il 9 dicembre. Miss Heritage World Beauty è un concorso internazionale e innovativo che promuove il patrimonio del mondo (tangibile e intangibile), celebrando l'intelligenza, la bellezza, l'integrità e la personalità delle donne usando il patrimonio come strumento per uno sviluppo sostenibile.

Il concorso è stato fondato l'anno scorso in Zimbabwe nel 2012: sono coinvolti 40 paesi e sarà seguito da oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo. Alla competizione possono partecipare ragazze (non sposate), con un'età compresa tra i 17 e i 28 anni, provenienti da tutti i Paesi del mondo.