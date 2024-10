Un grande evento di moda e spettacolo è in programma per il 14 agosto nella spiaggia di Torre dei Corsari. La manifestazione è organizzata da Bestires de Mastros del fotografo Francesco Cadinu in collaborazione con Beach e Sea Fratelli Caddeo.

Protagoniste, in passerella, le creazioni dell’Associazione moda e cultura Isole Faber. Componenti dell’associazione sono Paola Tangianu, Irene Contini, Silvia Franca, Priama Pili e Giovanna Campisi.

“Isole Faber – raccontano – nasce dalla forte volontà di un gruppo di stiliste con base creativa in Sardegna ed ha l'intento di promuovere la moda come forma d'arte esaltandone il forte contenuto artistico ed artigianale. Nata nel 2017, l’associazione ha delle forti ambizioni, è aperta esclusivamente a stilisti e creativi di moda ed accessori. La condizione è che questi, pur provenendo da percorsi e formazioni tecniche diverse, parlino un unico linguaggio comprensibile attraverso il lavoro artigianale fatto di arte creativa, ricerca di materiali, e forme innovative, comunicazione visiva e messa in scena su passerella di un sogno progettuale”.

Ancora: “Innovativa nel suo concetto base, Isole Faber vuole essere il tramite per formare il processo di promozione di un'arte unica, la moda, caratterizzata da fortissime influenze territoriali tipicamente nelle Isole. Il nome si rifà al concetto di homo faber, l'uomo costruttore del proprio destino, e identifica la volontà dell'associazione di prendere vita e dar forza al gruppo creativo degli stilisti ed artigiani associati per la promozione della propria arte in Italia e nel mondo. Isole perché i soci fondatori provengono dalle due isole (Sicilia e Sardegna) e portano con sé un bagaglio culturale fatto di originalità, sapienza e rispetto per le tradizioni della propria terra ed artigianalità propria delle arti antiche”.

“Ci siamo resi conto che la vera forza di una squadra è l'essere uniti in un gruppo che abbia le medesime finalità, l'intento unico di promuovere il mondo della moda visto attraverso gli occhi di chi realmente la progetta e la realizza all'interno dei propri atelier.

Madrina della serata, presentata da Max Sabetta, sarà l’attrice e modella Chiara Fanti. Ospiti della serata i Boes e Merdules di Ottana.

Al termine della sfilata si terrà uno spettacolo pirotecnico e seguirà musica fino a tarda notte con dj.

Spiaggia di Torre dei Corsari

Il fotografo Francesco Cadinu