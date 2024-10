Mentre il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, si trova ad Abu Dhabi in missione istituzionale, nell’isola si accende un vero e proprio scontro politico.

Il deputato di Sel, Michele Piras, infatti ha attaccato il governatore tracciando questa accusa: "Offresi terra, spiagge e paesaggi al miglior acquirente, per realizzarvi qualcosa purché sia: magari una nuova colata di cemento, magari un ulteriore aggiramento del Ppr, senza che i sardi in alcun modo siano messi in condizione di decidere del loro futuro. Da Arcore a Dubai: il lupo perde il pelo ma non il vizio".

"Sarà pur vero - prosegue Piras - che dopo una legislatura segnata dall'assenza di un progetto di sviluppo, dall'inerzia sotto tutti i punti di vista, da cessioni continue di pezzi pregiati del territorio regionale, non ci si poteva aspettare altro, ma l'immagine che sovviene alla mente di un Presidente della Regione di bianco vestito, con il turbante e il piattino in mano a chiedere insistentemente l'elemosina agli Emiri ed agli Sceicchi di turno è veramente penosa".

All’attacco del deputato di Sel non si fa attendere la risposta del portavoce del presidente Calppellacci, Alessandro Serra, che dice: "Evidentemente, mentre Piras disdegna il turbante, fatica ad abbandonare colbacco e paraocchi ereditati dai suoi antenati e patroni politici. Forse è a loro che dovrebbe rivolgere qualche domanda circa il consumo del territorio e scelte che hanno sempre posto i sardi dinanzi all'alternativa drammatica tra posti di lavoro da un lato e salute, sicurezza e fruibilità dell'ambiente dall'altro".

A prendere le difese del presidente Ugo Cappellacci ci pensa anche Flavio Briatore che su twitter ha pubblicato questo messaggio:

Intanto ad Abu Dhabi proseguono gli incontri istituzionali del presidente della Regione Ugo Cappellacci. Il governatore ha tenuto un confronto con Fawzya Al Mubarak, componente del board advisor del principe, che gestisce il fondo per lo sviluppo di Abu Dhabi. Successivamente, Cappellacci ha incontrato il CEO di Jumeirah, Gerard Lawless, che ha illustrato le strategie di investimento della sua catena e al quale sono state evidenziate le opportunità di investimento nell’isola. Un vivo interesse per la Sardegna é stato espresso poi dal CEO della Paramount hotels and resort, Ghassan Aridi,durante il successivo appuntamento.

“Abbiamo avviato un confronto proficuo - ha dichiarato il presidente al termine dei lavori odierni - sia con le istituzioni, sia con possibili partner economici di alto livello internazionale. Non solo intendiamo attrarre nuovi investimenti nella nostra isola - ha aggiunto Cappellacci- e avere come partner chi intende operare nel rispetto dei nostri valori e del nostro patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, ma abbiamo altresì avviato un dialogo per consentire alle aziende sarde di entrare nei mercati degli emirati arabi uniti. Per questa ragione abbiamo già ipotizzato a breve scadenza una serie di iniziative che consentiranno alle nostre aziende di proporsi su uno scenario che offre notevoli opportunità a chi come noi vanta una specialità ed una varietà dell'offerta che può essere competitiva a livello internazionale”.

Il quotidiano THE NATIONAL commenta così la visita del presente Cappellacci ad Abu Dhabi

(TRADUZIONE DA GOOGLE TRANSLATE)

ABU DHABI. Il presidente della Sardegna ha chiesto all'Unione europea di concedere Emiratis ingresso senza visto per il gruppo di paesi Schengen il più presto possibile.