501 pagine arricchite da una serie di antiche fotografie che ben raccontano il percorso storico del paese di Bonnanaro. “La Memoria Salvata-Bonnanaro tra cronaca e immagini” è il titolo del libro di Pasqualino Spanu, pubblicato in questi giorni dalla “Sprint Editrice” di Sassari.

Una fatica letteraria che ha impegnato l’autore in questi ultimi tre anni e mezzo. “Un’avventura affascinante per salvare la nostra memoria collettiva”, come lui stesso l’ha definita, che lo ha portato alla scoperta di alcuni fatti che hanno interessato il suo paese dal 1754 sino agli sessanta del 1900.

Non mancano le biografie di alcuni personaggi , come quella del colonnello Gavino Delogu e di Pietrino Solinas, così come i racconti delle feste paesane, tipo il carnevale, o della partita amichevole di calcio del 1951 tra il Borutta e il Bonnanaro, per la cronaca terminata 1 a 3.

Una ricerca condotta in vari archivi, come quelli di Sassari (stato, diocesano e Biblioteca universitaria), Cagliari, Bonnanaro, Thiesi (istituto scolastico onnicomprensivo) e alla consultazione di alcuni quotidiani, come l’Isola, la Nuova Sardegna e il Corriere dell’Isola.

Nato a Bonnanaro, Pasqualino Spanu è stato segretario comunale in vari comuni della Provincia di Sassari. Inoltre, ha curato la costituzione e l’avvio dell’Unione dei Comuni del Meilogu, oltre ad aver svolto funzioni di Pubblico Ministero in Udienza e di Cancelliere nella Pretura di Bonorva.

Da sempre appassionato nella storia del suo paese, ha anche militato in una delle formazione coristiche. La prefazione del libro è stata curata dallo scrittore Antonio Strinna. Una parte del ricavato del libro (costo 25 euro) sarà destinato all’acquisto di arredi per la Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.