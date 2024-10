"Il futuro della Pubblica amministrazione passa attraverso il digitale. Abbiamo un immenso patrimonio della memoria e questo tesoro deve essere messo a disposizione dei cittadini perché è fondamentale strumento di conoscenza".

Lo ha affermato, questa mattina, l'assessore degli Affari generali Gianmario Demuro, in apertura dell'iniziativa “La memoria della Sardegna in Rete – La conoscenza digitale: politiche di gestione, comunicazione e conservazione”, in programma sino a mercoledì al Terminal del Molo Ichnusa di Cagliari.

Le tre giornate, organizzate dalla Direzione generale per la Comunicazione della Regione, sono dedicate a una riflessione sulle azioni da intraprendere per migliorare i contenuti e la fruizione della Digital Library, dell’Archivio storico virtuale e del sistema integrato dei portali della Regione Sardegna.

"L'Amministrazione regionale - ha proseguito l'esponente della giunta Pigliaru - deve avere capacità di certificare i dati e quindi i dati devono essere rilasciati in un formato che tutti possono utilizzare. È un passo necessario per la partecipazione democratica". L'assessore si è infine soffermato sul tema dell'Agenda digitale che verrà affrontato a breve.

DOMANI E DOPO. Dedicata alla reingegnerizzazione del sistema integrato dei portali la seconda giornata dell'iniziativa, che si aprirà alle 9,30 al terminal del Molo Ichnusa di Cagliari. Il workshop sul nuovo sistema integrato dei portali è previsto invece alle 15. La valorizzazione del patrimonio digitale della Sardegna sarà invece al centro della giornata conclusiva di mercoledì 24 giugno, sempre a partire dalle 9,30.

MOBILITÀ INTERNAZIONALE. In occasione della tre giorni, al molo Ichnusa è presente anche l'iniziativa "Time to move" dello sportello Eurodesk, attivata dall'Urp della Presidenza della Regione. Gli operatori specializzati sono a disposizione per fornire assistenza ai giovani tra i 14 e i 35 anni interessati a vivere un'esperienza di studio o lavoro all'estero, finalizzata all'apprendimento delle lingue. Lo sportello è aperto domani dalle 10 alle 17,30 e mercoledì dalle 10 alle 12,30. Ulteriori informazioni sul sito www.eurodesk.it/timetomove.