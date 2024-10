E' di una settimana fa la pubblicazione del libro "Guida allo studio di funzione" del professore ogliastrino Davide Schiavone. "Il libro nasce dall’idea di rendere la matematica accessibile a tutti - racconta il docente -. In quest’ottica, lo studio di funzione viene presentato in modo semplice e lineare, senza tralasciare particolari, scontati per chi conosce la materia ma di enorme importanza per chi la impara. Il linguaggio è semplice ed è accompagnato da tanti esempi e riflessioni. I richiami teorici riportano alla mente concetti di base, spesso dimenticati dagli studenti, ma senza i quali la nostra mente non è messa in condizione di ragionare e si trova costretta ad apprendere in maniera memonica. L’obiettivo è perciò quello di dare un taglio alla memorizzazione meccanica e aprire la mente alla logica matematica".

Schiavone, 27 anni, propone così un nuovo modo di vivere e appassionarsi alla materia più "temuta" dagli studenti. Il docente, cresciuto a Tortolì, vive a Bari Sardo. Laureato in Scienze Forestali e Ambientali a Nuoro, nel corso della propria carriera universitaria ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui quello di miglior studente dell'ateneo di Sassari in riferimento all'anno accademico 2014-2015.

"Dall'anno del diploma ho sempre aiutato altri studenti a capire la matematica e questo mi ha permesso di capire quali sono le maggiori difficoltà per chi la studia e, allo stesso tempo, quali sono le migliore strategie per spiegarla - osserva Schiavone -. Da queste informazioni è nata l'idea di scrivere il mio libro: una sorta di manuale-guida utile a chi studia la matematica e, in particolare, agli studenti di 4^ e 5^ superiore che affrontano lo studio di funzione. Al momento insegno matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado di Bari Sardo. Ma, oltre l'ambito scolastico, mi dedico all'apicoltura e al taekwondo, del quale sono cintura nera e istruttore".