Non solo Luna Rossa. Oltre al milione di euro per l’apertura dell’America’s Cup World Series, in programma dal 4 al 7 giugno prossimo a Cagliari, la Regione conferma i contributi per gli eventi di grande interesse turistico in Sardegna nel 2015. Lo ha deciso la Giunta su proposta dell’assessore del Turismo, Francesco Morandi.

La tranche più consistente dei finanziamenti va alle manifestazioni della tradizione regionale. Si tratta di 1 milione e 263 mila euro che andranno a sostenere la Festa di Sant’Efisio, la Cavalcata Sarda, i Candelieri, la Festa del Redentore, la Sartiglia, l’Ardia, la Festa di San Simplicio, la Corsa degli Scalzi, l’Antico Sposalizio Selargino, il Matrimonio Mauritano, la Regata de Is Fassois, Sciampitta, la Festa di Sant’Antioco, la Festa di San Francesco di Lula e la Settimana Santa di Iglesias.

Due gli eventi sportivi di carattere mondiale che usufruiranno dei contributi: non più di 900 mila euro per la tappa del Rally Mondiale di automobilismo Italia-Sardegna 2015, mentre non potrà superare i 300 mila euro il sostegno finanziario destinato all’International Triathlon Union World Championship, manifestazione di triathlon individuale.

Confermati anche i contributi (250 mila euro) assegnati ai cinque festival jazz più importanti: Jazz in Sardegna, Ai Confini tra Sardegna e Jazz, Calagonone Jazz, Time in Jazz e Musica sulle Bocche.

Cinquantamila euro e centoventimila euro, invece, andranno rispettivamente a Monumenti Aperti e Autunno in Barbagia. Via libera, infine, anche al contributo per il Girotonno di Carloforte (40 mila euro).