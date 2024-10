La manovra finanziaria 2014 approda in Consiglio regionale della Sardegna. L'Assemblea ha iniziato questo pomeriggio la discussione della finanziaria con la relazione di maggioranza che e' stata esposta dal presidente della commissione Bilancio Pietro Fois.

Dopo aver illustrato l'iter seguito dalla commissione prima dell'approvazione dei documenti finanziari, ha spiegato ''i caratteri innovativi'' di questa Finanziaria.

''Abbiamo agito - ha detto Fois - in un'ottica di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e di riduzione dei costi inerenti al funzionamento della macchina amministrativa regionale''.

''Tra gli argomenti sui quali si e' registrata un'ampia convergenza - ha proseguito il presidente della commissione Bilancio - va sottolineato quello per cui spetta alla Regione, quale parte integrante delle entrate previste dallo Statuto, il gettito derivante dalle imposte di fabbricazione riscosse dallo Stato fuori dal territorio regionale. Questa norma rappresenta una nuova tappa nel percorso di rivendicazione intrapreso dalla Regione teso a dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 8 dello Statuto''.

Grande convergenza anche sul fronte delle iniziative a favore dello sviluppo. Sono previsti stanziamenti di 40 milioni di euro finalizzati prioritariamente alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, ai programmi integrati d'area e agli interventi di fiscalita' di sviluppo che il legislatore regionale potra' realizzare anche in forza dell'articolo 10 dello statuto; 20 milioni destinati a risarcire i danni alle colture subiti dalle aziende agricole a causa degli eventi calamitosi del novembre scorso e 5 milioni di euro per favorire l'imprenditorialita' femminile.

La relazione di minoranza e' stata esposta da Franco Sabatini (Pd), che ha rimarcato ''i tre principali fattori del fallimento della maggioranza: la carenza programmatoria, il confronto tra la giunta Cappellacci e lo Stato e l'innalzamento della spesa corrente soprattutto in materia sanitaria. La maggioranza in questa legislatura - ha detto Sabatini - e' stata incapace di rilanciare l'economia''. Negativo il parere sulla Manovra che e' ''strana, non ha idea di sviluppo, non ha fondamento ed e' impresentabile. Sabatini ha sottolineato il grande lavoro fatto in commissione dove sono arrivati dei documenti eccessivamente frazionati, con capitoli cancellati e il cui 70 per cento del testo iniziale e' stato dichiarato norma intrusa.

''Noi abbiamo tentato - ha aggiunto - responsabilmente di migliorarla e di ripristinare la cancellazione di importanti programmi che voi avevate azzerato. Il giudizio - ha concluso - continua a rimanere negativo perche' continua a essere impresentabile ma intendiamo agevolarne l'approvazione per far fronte all'emergenza''. I lavori riprenderanno domani mattina alle 10.