"Il mio pensiero e' sempre rivolto a Manuel e a quelle bestie che spero restino dentro per sempre", ha dichiarato la madre del ragazzo, Fabiola Balardi, alla 'Nuova Sardegna'.

"Spero che muoiano in carcere, spero che si impicchino in cella. Non mi interessa quello che faranno, non li voglio mai piu' vedere. I genitori di quegli assassini", ha aggiunto la donna, "mi chiedono di incontrarli. Per fare cosa? Me lo dicano loro, ma prima ricordino che per otto giorni i figli non mi hanno detto dov'era il corpo di Manuel. Se li avessi davanti, non accetterei parole di scuse. Si mettano nei miei panni, perche' io non ho piu' mio figlio, mentre loro ce li hanno i figli. Ce li hanno in carcere, ma ce li hanno. E in carcere non ce li hanno sbattuti ingiustamente". "

Cinque me l'hanno ammazzato", ha detto la madre di Manuel, in riferimento ai tre maggiorenni e ai due minorenni arrestati a un mese dalla scomparsa di Manuel, il cui corpo e' stato ritrovato soltanto dopo lunghe ricerche dei carabinieri in un campo a Ghilarza, 35 giorni dopo che di lui si erano perse le tracce alla stazione degli autobus di Abbasanta. "Il sesto che li ha aiutati a seppellirlo e' un essere umano? Che genitori sono se per un mese non si sono accorti che i loro figli avevano ammazzato un ragazzo".

Ora Manuel riposa nel cimitero di Macomer.